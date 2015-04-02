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Начинающие
Отзывы о фильме «Начинающие»
Beginners
Начинающие
2010 / США
Трейлер
7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ах и ах. И еще раз ах. Фильмы такого уровня обаяния редко попадаются.
Гейская тема мне лично отвратна, но в фильме она обыграна деликатно и не без иронии.
Как лебединая песня умирающего старика, который всю жизнь жил правильно, родил сына, а под конец, пережив жену, решил таки дать себе волю и оторваться по полной.
Актеры какие молодцы, все на полутонах, нюансах. Столько теплоты и очарования.
Из того, что я видела у МакГрегора, это лучшее. У Мелани Лоран, пожалуй, тоже. А Пламмер - это кайф абсолютный. И еще тут совершенно гениальный песик.
Наверняка режиссер вложил что-то очень личное в этот фильм.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 30/01/2012 - 23:18:57
Как здорово, что у фильма появляются зрители. Как-то он несправедливо обделен вниманием, я считаю. Разве что номинация вот у Пламмера, очень даже заслуженная.
Вся главная тройка хороша, и Лоран тоже,и МакГрегор. До сих пор перед глазами сцена, когда она его голову берет в ладони и к себе прижимает, как это изумительно сыграно, без слов...как будто она его всего, со всем что в нем есть, всю его душу принимает в свою.
Прям не могу как Ахматова лезет в голову, про то, что настоящую нежность не спутаешь ни с чем, и она тиха.
А кино по мне так не хуже Потомков.
2 апреля 2015, 12:51
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Гейская тема мне лично отвратна, но в фильме она обыграна деликатно и не без иронии.
Как лебединая песня умирающего старика, который всю жизнь жил правильно, родил сына, а под конец, пережив жену, решил таки дать себе волю и оторваться по полной.
Актеры какие молодцы, все на полутонах, нюансах. Столько теплоты и очарования.
Из того, что я видела у МакГрегора, это лучшее. У Мелани Лоран, пожалуй, тоже. А Пламмер - это кайф абсолютный. И еще тут совершенно гениальный песик.
Наверняка режиссер вложил что-то очень личное в этот фильм.
Как здорово, что у фильма появляются зрители. Как-то он несправедливо обделен вниманием, я считаю. Разве что номинация вот у Пламмера, очень даже заслуженная.
Вся главная тройка хороша, и Лоран тоже,и МакГрегор. До сих пор перед глазами сцена, когда она его голову берет в ладони и к себе прижимает, как это изумительно сыграно, без слов...как будто она его всего, со всем что в нем есть, всю его душу принимает в свою.
Прям не могу как Ахматова лезет в голову, про то, что настоящую нежность не спутаешь ни с чем, и она тиха.
А кино по мне так не хуже Потомков.
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