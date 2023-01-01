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Начинающие Начинающие
Киноафиша Фильмы Начинающие Награды и номинации фильма Начинающие
Beginners Начинающие 2010 / США
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Начинающие

Вся информация о фильме
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучший актёр второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
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