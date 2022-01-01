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Супермен Супермен
Киноафиша Фильмы Супермен Супермен, 1978: актеры и роли
Superman Супермен 1978 / США / Великобритания
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Супермен, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Доннер Ричард Доннер Richard Donner
В ролях
Марлон Брандо Марлон Брандо Marlon Brando Джин Хэкмен Джин Хэкмен Gene Hackman Кристофер Рив Кристофер Рив Christopher Reeve Нед Битти Ned Beatty Джекки Купер Тревор Ховард Trevor Howard
Одна
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