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Субмарина Субмарина
Киноафиша Фильмы Субмарина Субмарина, 2010: актеры и роли
Submarine Субмарина 2010 / США / Великобритания
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Субмарина, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Айоади Ричард Айоади Richard Ayoade
В ролях
Салли Хокинс Салли Хокинс Sally Hawkins Пэдди Консидайн Пэдди Консидайн Paddy Considine Ноа Тейлор Ноа Тейлор Noah Taylor Джемма Чан Джемма Чан Gemma Chan Ясмин Пейдж Yasmin Paige Крэйг Робертс Craig Roberts
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