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Субмарина Субмарина
Киноафиша Фильмы Субмарина Награды и номинации фильма Субмарина
Submarine Субмарина 2010 / США / Великобритания
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации фильма Субмарина

Вся информация о фильме
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Награда Карла Формана за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
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