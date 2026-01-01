Оповещения от Киноафиши
Трубадур

18+
Постановка Gran Teatre del Liceu (Барселона)

Сюжет «Трубадура» принадлежит к самым запутанным у Верди, несмотря на то что основан на реальных фактах и в целом отражает пессимистический взгляд композитора на жизнь. Он даже отсылает к некоторым фактам его собственной биографии: когда Верди был младенцем, во время Наполеоновских войн его мать пряталась с ним в башне церкви, скрываясь от вошедших в город русских войск. Сам процесс создания оперы «Трубадур» относится к поре личного горя, постигшего композитора – смерть матери, а затем – друга и либреттиста С. Каммарано. Вероятно, поэтому произведение носит столь мрачный характер. За всеми героями стоит сила неумолимого рока, а все их усилия, благие и вероломные, оказываются тщетны.

Действие оперы происходит во время гражданских войн в Испании XV века. Страшную историю рассказывает Феррандо солдатам в карауле: старый граф ди Луна отправил на костер цыганку-колдунью, а ее дочь в отместку похитила графского сына, судьба которого с тех пор неизвестна. Все попытки нынешнего графа найти своего младшего брата оказались напрасны. Граф добивается руки прекрасной Леоноры, она же вздыхает о прекрасном рыцаре-трубадуре, который каждую ночь поет серенады под ее окном. Выследив влюбленных, Ди Луна узнает в трубадуре своего заклятого врага – предводителя повстанцев Манрико. Одна из схваток непримиримых противников заканчивается поражением трубадура.

Леонора пытается спасти возлюбленного, предлагая себя в обмен на свободу Манрико, но, не в силах вынести бесчестья, выпивает яд. Отрава уже начинает действовать, когда разъяренный граф отправляет Манрико на эшафот. В этот момент он узнает от цыганки Азучены страшную тайну: Манрико – его брат, когда-то похищенный ею в отместку за гибель матери.

Когда опера была поставлена, сам Верди писал: «Говорят, что она слишком грустная, что в ней слишком много смерти. Но смерть везде в жизни. Что же еще?»

«Трубадур» в течение нескольких десятилетий являлся одной из самых популярных опер в мире благодаря многим узнаваемым мелодиям: хору цыган, героической кабалетте Манрико, арии Манрико и Леоноры и новаторским, драматически насыщенным ариям ди Луны и Азучены.

Не только мелодии привлекают в опере, но и яркость сценических ситуаций, кипение страстей и подлинная жизненная правда, проступающая сквозь романтическую драму с ее поединками, тайнами, интригами и кровавой развязкой. Поразителен факт, что план оперы вынашивался композитором на протяжении долгого периода времени, однако вся музыка была написана гениальным Верди всего за 29 дней!

Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2011
Режиссер
Жильбер Дефло
В ролях
Фьоренца Чедолинс
Марко Берти
Лючана д’Интино
Витторио Вителли
Паата Бурчуладзе
Все актеры и съемочная группа

