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Небо за нас 3D
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Небо за нас 3D, 2012

2012 / Россия
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О фильме
12-летний мальчик, чудом выживший в страшной автокатастрофе, ищет водителя-убийцу, из-за которого погибла вся его семья. Он даже не подозревает, что ему предстоит обрести родственную душу, побывать на обратной стороне Луны, узнать, можно ли жить и не отбрасывать теней. Узнать про то, что каждый человек рожден для великой цели — для яркого, героического поступка, для того, чтобы изменить мир к лучшему и стать хозяином своей судьбы. Чтобы предотвратить джихад против России и сорвать план террористов — убить нашего Президента, взять в заложники и казнить в прямом телеэфире Олимпийскую сборную США и уничтожить 150000 человек на Олимпийских Играх — 2014. А еще — узнать, что все события в мире — неслучайны. Случай — это псевдоним Бога, когда он не желает подписываться своим именем. Однако оставить планету без присмотра Он не может.
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Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2012
Режиссер
Константин Попов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Небо за нас 3D 3 постера
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