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Предел риска
Предел риска, 2010: актеры и роли
Margin Call
Предел риска
2010 / США
Трейлер
7.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Предел риска, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джей Си Чендор
J. C. Chandor
В ролях
Кевин Спейси
Kevin Spacey
Закари Куинто
Zachary Quinto
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
Карла Гуджино
Carla Gugino
Саймон Бэйкер
Simon Baker
Пол Беттани
Paul Bettany
Деми Мур
Demi Moore
Пенн Бэджли
Penn Badgley
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Одна
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