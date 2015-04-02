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Предел риска
Отзывы о фильме «Предел риска»
Margin Call
Предел риска
2010 / США
Трейлер
7.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (benny, 02/10/2011 - 23:13:00):
нет каких-то интриг закулисных
собсно сложилось впечатление, что весь фильм - это одна сплошная закулисная интрига...о значимости происходящего в глобальном плане говорят одни цифры...весь фильм противопоставление холодного расчета и возможности загрести бабла лопатой и жалких попыток проявить человечность...видимо, если у топ-менеджера не умирает верный пес, то человечности от него ожидать в принципе не приходится...действие происходит очень камерно...никакого ощущения суперкорпорации...одни закулисные интриги, и желания "выгоните его, оставьте меня"...что характерно - бабло нужно всем, ибо за этим "все мы здесь сегодня собрались"...в этом плане жалки даже те благородные потуги собачатника, который с таким же лицом потом оглашает вердикт подчиненным...очень порадовала скупка - все-таки трейдеры смешны в принципе: готовы купить кота в мешке в мизерной надежде заработать...мы продадим вам воздух - главный принцип фондовых рынков, если отталкиваться от данной картины...реально интересных с экономической точки зрения моментов, как и в "Деньги не спят" замечено не было...кроме волатильности, которую нормально понимает похоже только ракетчик ✊ щаз вон тоже про волатильность рубля пели некоторые ✊ ...люди, скупайте золото, пока оно хоть немного упало ✊ по крайней мере будет потом, что на хлеб поменять ✊
ps а да, забыл...7/10
pps кино не для всех...к просмотру подходить осторожно
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение benny от 04/10/2011 - 11:45:16
закулисная интрига - отношения в компании ✊
просто я как зритель существовал совершенно отдельно от "кухни" этой финансовой корпорации...не прочувствовал и иногда даже не сопереживал...именно поэтому происходящее смотрелось как бы "из-за кулис" ✊ а насчет интрига - да все их отношения там не более чем комок интрижек - самый показательный пример - веселое трио собачатника, дамочки и балбеса с голубым галстуком, ну и дядя Сэм, конечно...остальные по аналогии отношений между этими тремя так же раскладываются по полочкам...поэтому все происходящее отношениями назвать сложно, так закулисные интрижки ✊ надеюсь, терь я более точно выразил мысль...
2 апреля 2015, 12:51
0
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Борис
2 апреля 2015, 12:51
Фильм добротный, но с недостатками. Не убедила игра пары актёров в ролях 2-го плана, которые были слишком беспечны в контексте происходящей драмы. И безусловно не хватает драйва. Интрига как-бы держит в напряжении и ждёшь прорыва, а прорыв в конце безусловно чахлый, смазан. Могли бы нагляднее отразить ту реальную истерику, которая началась на биржах в то время. Я хорошо помню те времена. А тут самые эмоциональные проявления - плачущий на унитазе младший аналитик и разбивающий об асфальт телефон уволенный менеджер с весёлыми глазами. Явный дефицит экшна.
7/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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j_miata
2 апреля 2015, 12:51
вот-вот. согласна с BobK
атмосфера фильма, все чисто на диалогах, почти что никакой смены обстановки, такой грядущий абзац.. оно, конечно, по мне. но то, что не хватило экшна - вернее некуда.
в первую очередь от Спейси, несмотря на его возраст, ждешь чего-то двоякого, с такой жестью за оболочкой. то есть никак не забыть его ухмылки в Красоте по-американски ) потому что со своим лицом, у которого довольно-таки мягкие черты, делать он может просто потрясающие вещи. ) а тут как-то просто излишне трогательно и прямо "по-тряпьи". хотя можно было и совместить.
во-вторых, если бы не почувствовала после первой трети фильма, что жести тут явно не будет, то несомненно ожидала бы выпущенных под ноги кудрявому в туалете мозгов - прямо на кафель. не хватает этого - полного треша, самоубийств и, главное, - третий пункт:
подстав. там, где каждый сам за себя - больше всего хотелось видеть, как все друг друга предадут, и в конечном итоге окружающее станет действительно полнейшим хаосом. благо, возможностей было много. взять ту же Робертсон-Мур, которую оставили "в жертву".
в общем, хорошо, но как можно было бы закрутить! совсем в духе Финчера, например. )
а жаль.
7/10
2 апреля 2015, 12:51
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Борис
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 07/10/2011 - 18:48:51):
Так если его (экшена) в реале не было, на этом уровне, где цунами зарождалось.
Нет, это не зарождение цунами. Цунами зародилось годами раньше. Это было обрушением цунами на мир. И эти люди понимали (на уровне боссов), что они наносят сокрушительный удар по финансовому миру и своей судьбе, разрушению по меньшей мере своих карьер в т.ч. И натужное спокойствие в данной ситуации абсолютно неубедительно. Абсолютно. Кстати, эта компания (Lehman Brothers -прототип) была обанкрочена и имена её хозяев и топ-менеджеров покрыты навсегда позором и ненавистью многих пострадавших участников тех событий. И не факт что все их жизни будут окончены в тепле и благополучии. Авторы фильма не сумели передать трагизма той реальной ситуации. Возникает впечатление что они наоборот попытались его замазать, т.е. оправдать героев и свести дело к ситуативной внутрикорпоративной вялотекущей разборке. Не исключено что фильм спродюсирован не случайно, для защиты от последствий для некоторых лиц. И эта задача выполнена - публика решит что фигня какая-то. А исторически мир ещё долго будет кушать последствия этой "фигни". Вот поэтому я счёл фильм талантливым. Он обманул публику. Но он неправдивый. Он лжёт.
2 апреля 2015, 12:51
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собсно сложилось впечатление, что весь фильм - это одна сплошная закулисная интрига...о значимости происходящего в глобальном плане говорят одни цифры...весь фильм противопоставление холодного расчета и возможности загрести бабла лопатой и жалких попыток проявить человечность...видимо, если у топ-менеджера не умирает верный пес, то человечности от него ожидать в принципе не приходится...действие происходит очень камерно...никакого ощущения суперкорпорации...одни закулисные интриги, и желания "выгоните его, оставьте меня"...что характерно - бабло нужно всем, ибо за этим "все мы здесь сегодня собрались"...в этом плане жалки даже те благородные потуги собачатника, который с таким же лицом потом оглашает вердикт подчиненным...очень порадовала скупка - все-таки трейдеры смешны в принципе: готовы купить кота в мешке в мизерной надежде заработать...мы продадим вам воздух - главный принцип фондовых рынков, если отталкиваться от данной картины...реально интересных с экономической точки зрения моментов, как и в "Деньги не спят" замечено не было...кроме волатильности, которую нормально понимает похоже только ракетчик ✊ щаз вон тоже про волатильность рубля пели некоторые ✊ ...люди, скупайте золото, пока оно хоть немного упало ✊ по крайней мере будет потом, что на хлеб поменять ✊
ps а да, забыл...7/10
pps кино не для всех...к просмотру подходить осторожно
закулисная интрига - отношения в компании ✊
просто я как зритель существовал совершенно отдельно от "кухни" этой финансовой корпорации...не прочувствовал и иногда даже не сопереживал...именно поэтому происходящее смотрелось как бы "из-за кулис" ✊ а насчет интрига - да все их отношения там не более чем комок интрижек - самый показательный пример - веселое трио собачатника, дамочки и балбеса с голубым галстуком, ну и дядя Сэм, конечно...остальные по аналогии отношений между этими тремя так же раскладываются по полочкам...поэтому все происходящее отношениями назвать сложно, так закулисные интрижки ✊ надеюсь, терь я более точно выразил мысль...
7/10
атмосфера фильма, все чисто на диалогах, почти что никакой смены обстановки, такой грядущий абзац.. оно, конечно, по мне. но то, что не хватило экшна - вернее некуда.
в первую очередь от Спейси, несмотря на его возраст, ждешь чего-то двоякого, с такой жестью за оболочкой. то есть никак не забыть его ухмылки в Красоте по-американски ) потому что со своим лицом, у которого довольно-таки мягкие черты, делать он может просто потрясающие вещи. ) а тут как-то просто излишне трогательно и прямо "по-тряпьи". хотя можно было и совместить.
во-вторых, если бы не почувствовала после первой трети фильма, что жести тут явно не будет, то несомненно ожидала бы выпущенных под ноги кудрявому в туалете мозгов - прямо на кафель. не хватает этого - полного треша, самоубийств и, главное, - третий пункт:
подстав. там, где каждый сам за себя - больше всего хотелось видеть, как все друг друга предадут, и в конечном итоге окружающее станет действительно полнейшим хаосом. благо, возможностей было много. взять ту же Робертсон-Мур, которую оставили "в жертву".
в общем, хорошо, но как можно было бы закрутить! совсем в духе Финчера, например. )
а жаль.
7/10
Нет, это не зарождение цунами. Цунами зародилось годами раньше. Это было обрушением цунами на мир. И эти люди понимали (на уровне боссов), что они наносят сокрушительный удар по финансовому миру и своей судьбе, разрушению по меньшей мере своих карьер в т.ч. И натужное спокойствие в данной ситуации абсолютно неубедительно. Абсолютно. Кстати, эта компания (Lehman Brothers -прототип) была обанкрочена и имена её хозяев и топ-менеджеров покрыты навсегда позором и ненавистью многих пострадавших участников тех событий. И не факт что все их жизни будут окончены в тепле и благополучии. Авторы фильма не сумели передать трагизма той реальной ситуации. Возникает впечатление что они наоборот попытались его замазать, т.е. оправдать героев и свести дело к ситуативной внутрикорпоративной вялотекущей разборке. Не исключено что фильм спродюсирован не случайно, для защиты от последствий для некоторых лиц. И эта задача выполнена - публика решит что фигня какая-то. А исторически мир ещё долго будет кушать последствия этой "фигни". Вот поэтому я счёл фильм талантливым. Он обманул публику. Но он неправдивый. Он лжёт.
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