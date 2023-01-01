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Щелкунчик и крысиный король Щелкунчик и крысиный король
Киноафиша Фильмы Щелкунчик и крысиный король Щелкунчик и крысиный король, 2010: актеры и роли
Nutcracker and the Rat King Щелкунчик и крысиный король 2010 / Великобритания
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32 голоса Рейтинг IMDb: 4.1
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Щелкунчик и крысиный король, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Кончаловский Андрей Кончаловский
В ролях
Джон Туртурро Джон Туртурро John Turturro Юлия Высоцкая Юлия Высоцкая Эль Фаннинг Эль Фаннинг Elle Fanning Фрэнсис де ла Тур Фрэнсис де ла Тур Frances de la Tour Натан Лэйн Натан Лэйн Nathan Lane Ричард Э. Грант Ричард Э. Грант Richard E. Grant
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