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Любители истории Любители истории
Киноафиша Фильмы Любители истории Любители истории, 2006: актеры и роли
The History Boys Любители истории 2006 / Великобритания
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Любители истории, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Николас Хайтнер Nicholas Hytner
В ролях
Ричард Гриффитс Ричард Гриффитс Richard Griffiths Клайв Меррисон Clive Merrison Саша Дхаван Саша Дхаван Sacha Dhawan Доминик Купер Доминик Купер Dominic Cooper Эндрю Нотт Эндрю Нотт Andrew Knott Рассел Тови Рассел Тови Russell Tovey Стивен Кэмпбелл Мур Стивен Кэмпбелл Мур Stephen Campbell Moore
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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