Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Stray Kids: The dominATE Experience» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Девушка с запада

Девушка с запада

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Опера «Девушка с Запада» занимает особое место в творчестве Пуччини. Написанная по заказу нью-йоркской Метрополитен опера и впервые поставленная там в 1910 году, она воскрешает сюжет золотой лихорадки в Калифорнии и отсылает к голливудским вестернам. В центре – как и во многих других произведениях композитора – женский характер. Только предприимчивая Минни (впервые у Пуччини) не погибает в конце, опера заканчивается позитивным американским хэппи-эндом, да и роман у Мини не только и не столько с Джонсоном, сколько с наивными золотоискателями, о которых она нежно заботится. В постановке Амстердамского театра известный режиссер Николаус Ленхофф экстравагантно осовременивает пуччиниевский вестерн, а в главной партии блистает звезда мировой оперы Ева-Мария Вестербрёк. Аутентизм итальянской партитуре обеспечивает Карло Рицци, дирижирующий Нидерландским филармоническим оркестром.

Нидерландская Опера в Амстердаме – театр, сочетающий давние постановочные традиции с супер-современным зданием, сценой, нашпигованным всевозможным оборудованием и залом на 1594 человека. Один из лучших оперных домов в Европе не боится новаторских постановок, привлекая современных режиссеров. Ну а участие лучших исполнителей – залог успеха у публики. И в американской опере Пуччини театр чествует одну из лучших исполнительниц партии, лучшую на сегодня голландскую певицу – Еву-Марию Вестербрек.

Продолжительность 2 часа 44 минуты
Год выпуска 2010
Режиссер
Николай Ленхофф
В ролях
Ева-Мария Вестбрук
Лучио Галло
Зоран Тодорович
Роман Задник
Тайджил Фовейтс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 2 голоса
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Даже Агата Кристи так бы не написала: 3 современных детектива с интригами круче английской классики
Не сработался с Мэджиком? Или с Андреасяном? Почему Кологривый ушел из сериала «Жизнь по вызову»
«Возвращение в Эдем» 40 лет спустя: как сейчас выглядят главные актеры известной австралийской мелодрамы — покорили Россию в 90-е
14 лет в «черных списках»: чиновники СССР этого фильма о войне боялись, как огня – но после премьеры пришлось награждать
«Позорят нашу полицию»: в своём худшем сериале за 10 лет Васильев сыграл из рук вон плохо – зрители «фукают» и ставят 2/10
«Такого никогда не было»: сотрудники СК разобрали по косточкам «Тайны следствия» – нашли сразу 3 больших ляпа в работе Швецовой
Наш ответ Линчу: эти 5 сериалов зрители признали русской версией легендарного «Твин Пикса» (в №1 даже снялся Смоляков)
Олег Табаков и московские тараканы «помогли» Netflix снять лучший детектив зимы 2026-го: от концовки у меня упала челюсть
«Слишком женственно»: современные немцы впервые посмотрели «17 мгновений» и нашли 3 проблемы советского шедевра
«Ладони вспотели, пульс подскочил»: первые зрители этого нового хоррора выходят с сеансов на подкошенных ногах
«Профдеформация и плохой сценарий»: реальным медикам тошно смотреть 2 сезон «Питта» – все испортил один-единственный кадр
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше