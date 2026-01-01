Опера «Девушка с Запада» занимает особое место в творчестве Пуччини. Написанная по заказу нью-йоркской Метрополитен опера и впервые поставленная там в 1910 году, она воскрешает сюжет золотой лихорадки в Калифорнии и отсылает к голливудским вестернам. В центре – как и во многих других произведениях композитора – женский характер. Только предприимчивая Минни (впервые у Пуччини) не погибает в конце, опера заканчивается позитивным американским хэппи-эндом, да и роман у Мини не только и не столько с Джонсоном, сколько с наивными золотоискателями, о которых она нежно заботится. В постановке Амстердамского театра известный режиссер Николаус Ленхофф экстравагантно осовременивает пуччиниевский вестерн, а в главной партии блистает звезда мировой оперы Ева-Мария Вестербрёк. Аутентизм итальянской партитуре обеспечивает Карло Рицци, дирижирующий Нидерландским филармоническим оркестром.

Нидерландская Опера в Амстердаме – театр, сочетающий давние постановочные традиции с супер-современным зданием, сценой, нашпигованным всевозможным оборудованием и залом на 1594 человека. Один из лучших оперных домов в Европе не боится новаторских постановок, привлекая современных режиссеров. Ну а участие лучших исполнителей – залог успеха у публики. И в американской опере Пуччини театр чествует одну из лучших исполнительниц партии, лучшую на сегодня голландскую певицу – Еву-Марию Вестербрек.