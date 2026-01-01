Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Сладкоголосая птица юности 1962

Оскар 1963 Оскар 1963
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1963 Золотой глобус 1963
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучший актёр второго плана
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best Foreign Actress
Номинант
