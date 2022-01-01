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Трон: Наследие Трон: Наследие
Киноафиша Фильмы Трон: Наследие Отзывы о фильме «Трон: Наследие»
Tron Legacy Трон: Наследие 2010 / США
6.3 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Трон: Наследие»

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В фильмах вроде TRON: Legacy идейная, если можно так выразиться, подкладка обычно проступает сама собою, помимо авторской воли, но в данном случае идеи декларируются столь энергично и последовательно, что нет никакого сомнения в их намеренности. Авторы нового «ТРОНА» создают довольно любопытный вариант гностического мифа, материалом которому служит не «реальный», как оно обычно бывает, и даже, в общем-то, не виртуальный (в привычном значении этого слова) мир, а внутренности программного…

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