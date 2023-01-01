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Пассажир дождя
Пассажир дождя, 1970: актеры и роли
Le passager de la pluie
Пассажир дождя
1970 / Италия / Франция
7.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Пассажир дождя, 1970: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рене Клеман
René Clément
В ролях
Марлен Жобер
Marlène Jobert
Анни Корди
Annie Cordy
Джилл Айрленд
Jill Ireland
Эллен Баль
Ellen Bahl
Вивиана Шантель
Пьер Колле
Pierre Collet
Стив Экардт
Жан Гавен
Jean Gaven
Марика Грин
Marika Green
Коринн Маршан
Corinne Marchand
Марсель Перес
Marcel Pérès
Жан Пья
Чарльз Бронсон
Charles Bronson
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Переводчик
Рецензия
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