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Ариэтти из страны лилипутов
Ариэтти из страны лилипутов, 2010: актеры и роли
Secret World of Arrietty / Kari-gurashi no Arietti
Ариэтти из страны лилипутов
2010 / Япония
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7.1
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Ариэтти из страны лилипутов, 2010: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Хиромаса Ёнэбаяси
Hiromasa Yonebayashi
В ролях
Кирин Кики
Kirin Kiki
Томокадзу Миура
Tomokazu Miura
Рюносукэ Камики
Ryunosuke Kamiki
Мираи Сида
Mirai Shida
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