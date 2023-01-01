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Ариэтти из страны лилипутов Ариэтти из страны лилипутов
Киноафиша Фильмы Ариэтти из страны лилипутов Ариэтти из страны лилипутов, 2010: актеры и роли
Secret World of Arrietty / Kari-gurashi no Arietti Ариэтти из страны лилипутов 2010 / Япония
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Ариэтти из страны лилипутов, 2010: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Хиромаса Ёнэбаяси Хиромаса Ёнэбаяси Hiromasa Yonebayashi
В ролях
Кирин Кики Кирин Кики Kirin Kiki Томокадзу Миура Tomokazu Miura Рюносукэ Камики Рюносукэ Камики Ryunosuke Kamiki Мираи Сида Mirai Shida
Жанна Дюбарри
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