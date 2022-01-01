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Нанга Парбат Нанга Парбат
Киноафиша Фильмы Нанга Парбат Музыка из фильма «Нанга Парбат» (2010)
Nanga Parbat Нанга Парбат 2010 / Германия
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Музыка из фильма «Нанга Парбат» (2010)

Вся информация о фильме
Nanga Parbat (Original Soundtrack)
Nanga Parbat (Original Soundtrack) 20 композиций. Густаво Сантаолайя
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 The Spirit of the Mountains Густаво Сантаолайя 2:02
2 Dream of Higher Altitudes Густаво Сантаолайя 1:15
3 Leaving Home Густаво Сантаолайя 0:54
4 New Old Land Густаво Сантаолайя 1:08
5 Climbing Густаво Сантаолайя 2:13
6 Ice Glass Густаво Сантаолайя 3:32
7 When There's Will Густаво Сантаолайя 3:41
8 Moving Up Густаво Сантаолайя 1:36
9 Cold Solitude Густаво Сантаолайя 1:09
10 Reaching the Top Густаво Сантаолайя 2:45
11 Lost and Confused Густаво Сантаолайя 2:08
12 The Spirit of the Mountains Густаво Сантаолайя 2:01
13 The Rescue Густаво Сантаолайя 3:30
14 The Inner Road Густаво Сантаолайя 0:55
15 The Aftermath Густаво Сантаолайя 1:19
16 The Dark Solitude of Angels Густаво Сантаолайя 4:29
17 Visions of the End / The Second Summit Густаво Сантаолайя 1:34
18 Among the Mortals Again Густаво Сантаолайя 2:01
19 Epilogue / The Circle of Life and Death Густаво Сантаолайя 2:45
20 Where the Mountains Meet the Sky (feat. Hubert Von Goisern) Густаво Сантаолайя 4:27
Доступен список песен из фильма «Нанга Парбат» (2010) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Нанга Парбат» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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