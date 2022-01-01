|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|The Spirit of the Mountains
|Густаво Сантаолайя
|2:02
|2
|Dream of Higher Altitudes
|Густаво Сантаолайя
|1:15
|3
|Leaving Home
|Густаво Сантаолайя
|0:54
|4
|New Old Land
|Густаво Сантаолайя
|1:08
|5
|Climbing
|Густаво Сантаолайя
|2:13
|6
|Ice Glass
|Густаво Сантаолайя
|3:32
|7
|When There's Will
|Густаво Сантаолайя
|3:41
|8
|Moving Up
|Густаво Сантаолайя
|1:36
|9
|Cold Solitude
|Густаво Сантаолайя
|1:09
|10
|Reaching the Top
|Густаво Сантаолайя
|2:45
|11
|Lost and Confused
|Густаво Сантаолайя
|2:08
|12
|The Spirit of the Mountains
|Густаво Сантаолайя
|2:01
|13
|The Rescue
|Густаво Сантаолайя
|3:30
|14
|The Inner Road
|Густаво Сантаолайя
|0:55
|15
|The Aftermath
|Густаво Сантаолайя
|1:19
|16
|The Dark Solitude of Angels
|Густаво Сантаолайя
|4:29
|17
|Visions of the End / The Second Summit
|Густаво Сантаолайя
|1:34
|18
|Among the Mortals Again
|Густаво Сантаолайя
|2:01
|19
|Epilogue / The Circle of Life and Death
|Густаво Сантаолайя
|2:45
|20
|Where the Mountains Meet the Sky (feat. Hubert Von Goisern)
|Густаво Сантаолайя
|4:27