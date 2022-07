1 The Spirit of the Mountains Густаво Сантаолайя 2:02

2 Dream of Higher Altitudes Густаво Сантаолайя 1:15

3 Leaving Home Густаво Сантаолайя 0:54

4 New Old Land Густаво Сантаолайя 1:08

5 Climbing Густаво Сантаолайя 2:13

6 Ice Glass Густаво Сантаолайя 3:32

7 When There's Will Густаво Сантаолайя 3:41

8 Moving Up Густаво Сантаолайя 1:36

9 Cold Solitude Густаво Сантаолайя 1:09

10 Reaching the Top Густаво Сантаолайя 2:45

11 Lost and Confused Густаво Сантаолайя 2:08

12 The Spirit of the Mountains Густаво Сантаолайя 2:01

13 The Rescue Густаво Сантаолайя 3:30

14 The Inner Road Густаво Сантаолайя 0:55

15 The Aftermath Густаво Сантаолайя 1:19

16 The Dark Solitude of Angels Густаво Сантаолайя 4:29

17 Visions of the End / The Second Summit Густаво Сантаолайя 1:34

18 Among the Mortals Again Густаво Сантаолайя 2:01

19 Epilogue / The Circle of Life and Death Густаво Сантаолайя 2:45