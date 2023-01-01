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Зимой будет год Зимой будет год
Киноафиша Фильмы Зимой будет год Зимой будет год, 2008: актеры и роли
Im Winter ein Jahr Зимой будет год 2008 / США / Германия
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Зимой будет год, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Каролина Линк Caroline Link
В ролях
Каролина Херфурт Каролина Херфурт Karoline Herfurth Йозеф Бирбихлер Josef Bierbichler Коринна Харфух Corinna Harfouch Ханнс Цишлер Hanns Zischler Сирил Шестрем Мизел Матицевич Франц Динда Franz Dinda Карин Бойд Karin Boyd Якоб Маченц Якоб Маченц Jacob Matschenz
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