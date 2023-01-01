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Зимой будет год
Зимой будет год, 2008: актеры и роли
Im Winter ein Jahr
Зимой будет год
2008 / США / Германия
Трейлер
7.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Зимой будет год, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Каролина Линк
Caroline Link
В ролях
Каролина Херфурт
Karoline Herfurth
Йозеф Бирбихлер
Josef Bierbichler
Коринна Харфух
Corinna Harfouch
Ханнс Цишлер
Hanns Zischler
Сирил Шестрем
Мизел Матицевич
Франц Динда
Franz Dinda
Карин Бойд
Karin Boyd
Якоб Маченц
Jacob Matschenz
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