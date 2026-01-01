ПаяцыИтальянский композитор Руджеро Леонкавалло вошел в историю музыки как «poeta unius libri» («создатель одной книги»). Таким он и остается в сознании миллионов любителей оперного искусства, наслаждающихся мелодичной, ярко эмоциональной музыкой его лучшего творения - оперы «Паяцы». Успех оперы связан с превосходным знанием законов сцены и драматургическим талантом ее создателя, умением использовать выигрышные приемы. Музыка - доходчива, вокальные партии - благодарный материал для исполнителей. Многие фрагменты - пролог, ария Канио «Смейся, паяц», ария Недды, серенада Арлекина - принадлежат к наиболее популярным в концертной практике. В главных партиях выступали крупнейшие певцы мира - Э. Карузо, Т. Гобби, М. Каллас, Л. Паваротти, П. Доминго, В. Атлантов и многие другие.
Сюжетом для оперы послужило реальное событие, произошедшее в калабрийской деревне Монтальто, где находилось имение отца композитора. Один актер из бродячей труппы по окончании представления зарезал жену и ее любовника, служившего к тому же в доме семьи Леонкавалло. Композитор, бывший тогда ребенком, присутствовал при этой сцене, а его отец, представитель судебных властей, приговорил совершившего двойное убийство к двадцати годам тюрьмы. «Автор стремился изобразить саму жизнь... <…> и вдохновлялся правдой» - то, что мы слышим в прологе к «Паяцам» из уст комедианта, сказано не просто так, но опирается на действительный опыт. Эта правда всплыла в памяти Леонкавалло, и он, либреттист и композитор в одном лице, запечатлел ее живой, трепещущей - словно на фотографическом снимке.
«Есть три основных закона театра - заинтересовать, поразить и растрогать...» (Дж. Пуччини). Именно с этой точки зрения подошли веристы к выбору сюжетов для своих опер. Произведения их театральны и, можно даже сказать, театральны прежде всего. Их отличает предельный динамизм, драматургические четкость и ясность
Сельская честь» П. Масканьи (1890) и поставленная двумя годами позже «Паяцы» Р. Леонкавалло входят в историю западноевропейской музыки как хронологически первые оперы, в которых проявились стилистические особенности веризма — основного художественного направления в итальянском музыкальном театре на рубеже XIX-XX столетий.
Одноактная опера (в двух картинах) Масканьи стала первым из трех сочинений, удостоившихся премии на конкурсе, объявленном издателем Э. Созоньо, и в одну ночь прославила никому не известного тогда двадцатисемилетнего композитора. Затем опера прогремела с невообразимым успехом пово всех странах, в том числе в России, а в некоторых городах, например в Нью-Йорке, театры даже боролись за право ее первой постановки.
Невероятная популярность оперы связана, безусловно, с ее новым музыкальным языком: страсти, переполняющие героев, переданы композитором яркими реалистичными, подчас натуралистическими мазками, что полностью соответствует веристскому жанру («vero» по-итальянски - правдивый, истинный).
События оперы разворачиваются в течение одного утра, что предоставило композитору больший простор для творчества. Ирония названия состоит в том, что поведение большинства персонажей оперы вполне бесчестно (в литературном первоисточнике данное противоречие выражено еще более наглядно).
Перу композитора принадлежат такие выразительные музыкальные страницы, как сицилиана и застольная песня Турриду, ариозо Лолы, дуэт главных героев, хоровые сцены. Масканьи первым начал использовать эффект повышенной драматической выразительности, он обнажил эмоции своих персонажей, сделав их совершенно открытыми, уязвимыми. Также он ввел «арию крика», передавая с помощью художественных средств реальное положение городской и сельской бедноты. Но даже эти эмоции Но даже эти эмоции и страсти гениальному композитору умело удалось сочетать с напевной и народной мелодикой.
Действие оперы происходит в сицилийской деревне. Молодая крестьянка Сантуцца любит солдата Турриду и ждет его возвращения. Он же полюбил прелестную Лолу, жену возчика Альфио. Оскорбленная Сантуцца, узнав о его чувствах, рассказывает обо всем Альфио, и тот в порыве ревности оскорбляет Турриду и вызывает его на смертный бой. К ужасу всех жителей деревни и к несчастью девушек, ставших причиной страшной ссоры, действие заканчивается трагедией - Турриду погибает.