Паяцы Итальянский композитор Руджеро Леонкавалло вошел в историю музыки как «poeta unius libri» («создатель одной книги»). Таким он и остается в сознании миллионов любителей оперного искусства, наслаждающихся мелодичной, ярко эмоциональной музыкой его лучшего творения - оперы «Паяцы». Успех оперы связан с превосходным знанием законов сцены и драматургическим талантом ее создателя, умением использовать выигрышные приемы. Музыка - доходчива, вокальные партии - благодарный материал для исполнителей. Многие фрагменты - пролог, ария Канио «Смейся, паяц», ария Недды, серенада Арлекина - принадлежат к наиболее популярным в концертной практике. В главных партиях выступали крупнейшие певцы мира - Э. Карузо, Т. Гобби, М. Каллас, Л. Паваротти, П. Доминго, В. Атлантов и многие другие.

Сюжетом для оперы послужило реальное событие, произошедшее в калабрийской деревне Монтальто, где находилось имение отца композитора. Один актер из бродячей труппы по окончании представления зарезал жену и ее любовника, служившего к тому же в доме семьи Леонкавалло. Композитор, бывший тогда ребенком, присутствовал при этой сцене, а его отец, представитель судебных властей, приговорил совершившего двойное убийство к двадцати годам тюрьмы. «Автор стремился изобразить саму жизнь... <…> и вдохновлялся правдой» - то, что мы слышим в прологе к «Паяцам» из уст комедианта, сказано не просто так, но опирается на действительный опыт. Эта правда всплыла в памяти Леонкавалло, и он, либреттист и композитор в одном лице, запечатлел ее живой, трепещущей - словно на фотографическом снимке.

«Есть три основных закона театра - заинтересовать, поразить и растрогать...» (Дж. Пуччини). Именно с этой точки зрения подошли веристы к выбору сюжетов для своих опер. Произведения их театральны и, можно даже сказать, театральны прежде всего. Их отличает предельный динамизм, драматургические четкость и ясность