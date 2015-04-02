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Голос далекой звезды
Отзывы о мультфильме «Голос далекой звезды»
Hoshi no koe
Голос далекой звезды
2003 / Япония
6.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Наивняк, но такой милый.
Вспомнила цитату из одного школьного сочинения про то, что "Маша и Дубровский сношались через дупло". Вот бы Синкай придумал для героев какую-нибудь дыру в пространстве, чтобы они через неё сношались, а то парень ждал сообщений от девушки годами, это так печально.
Всё хорошо: космос, планеты, алиены, мехи, а с дизайном телефончика Синкай не угадал, совсем простенько аппарат для 2046 года смотрится.
2 апреля 2015, 12:51
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Вспомнила цитату из одного школьного сочинения про то, что "Маша и Дубровский сношались через дупло". Вот бы Синкай придумал для героев какую-нибудь дыру в пространстве, чтобы они через неё сношались, а то парень ждал сообщений от девушки годами, это так печально.
Всё хорошо: космос, планеты, алиены, мехи, а с дизайном телефончика Синкай не угадал, совсем простенько аппарат для 2046 года смотрится.
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