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История дельфина История дельфина
Киноафиша Фильмы История дельфина История дельфина, 2011: актеры и роли
Dolphin Tale История дельфина 2011 / США
7.5 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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История дельфина, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Чарльз Мартин Смит Чарльз Мартин Смит Charles Martin Smith
В ролях
Морган Фриман Морган Фриман Morgan Freeman Эшли Джадд Эшли Джадд Ashley Judd Крис Кристофферсон Крис Кристофферсон Kris Kristofferson Гарри Конник мл. Натан Гэмбл Nathan Gamble Марк Маколей Marc Macaulay Остин Стоуэлл Остин Стоуэлл Austin Stowell Остин Хигсмит
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