Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятье. Дом тьмы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Оклахома!
Оклахома!, 1955: актеры и роли
Oklahoma!
Оклахома!
1955 / США
7.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Оклахома!, 1955: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фред Циннеман
В ролях
Гордон МакРей
Gordon MacRae
Глория Грэм
Gloria Grahame
Джин Нельсон
Gene Nelson
Шарлотта Гринвуд
Ширли Джонс
Shirley Jones
Эдди Альберт
Eddie Albert
Джеймс Уитмор
James Whitmore
Род Стайгер
Rod Steiger
Джеймс Митчелл
James Mitchell
Джей С. Флиппен
Jay C. Flippen
Барбара Лоуренс
Barbara Lawrence
В прокате
Премьеры
Онлайн
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Отзывы
2023, Россия, детский, анимация
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
До рассвета
Отзывы
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Отзывы
2023, США, комедия
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)