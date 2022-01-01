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Нормандия - Неман
Нормандия - Неман, 1960: актеры и роли
Normandie — Niemen
Нормандия - Неман
1960 / СССР / Франция
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Нормандия - Неман, 1960: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жан Древий
Дамир Вятич-Бережных
В ролях
Николай Рыбников
Пьер Трабо
Pierre Trabaud
Ролан Менар
Джани Эспозито
Giani Esposito
Жерар Даррье
Андре Умански
André Oumansky
Жак Ришар
Jacques Richard
Жорж Ривьер
Владимир Гусев
Виталий Доронин
Николай Лебедев
Nikolay Lebedev
Юрий Медведев
Валентин Гафт
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