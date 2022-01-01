Наша рецензия

У Юрия Кара была уникальная возможность: стать режиссером экранизации «Мастера и Маргариты», бесследно канувшей в пучине инфернальных воландовских шуток, экранизации, никем никогда не виденной и, соответственно, легендарно-величественной, поскольку в человеческом сознании все мистически пропавшее неизбежно окутывается флером легендарности и величественности. Юрий Кара этой уникальной возможностью, которую дарила ему история, не воспользовался, а, напротив, помпезно обнажил весь неувядаемый стыд…