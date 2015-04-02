23 по 27 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге, в киноцентре «Родина», будет проходить XV Международный фестиваль экологических фильмов «Зеленый взгляд». Фестиваль проводится Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26 августа 2008 года N 1075 «О Плане мероприятий на 2008-2011 годы по реализации Закона Санкт-Петербурга "О Программе социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы". Фестиваль зародился в 1996 году, и вот уже 15 лет «Зеленый взгляд» распахивает двери своих кинозалов, чтобы показать зрителям лучшие мировые премьеры экологического кино. Кинематографисты 30 стран прислали более 300 фильмов на фестиваль. 40 лучших из них будут бесплатно показаны в залах киноцентра «Родина».

Программа международного конкурса

Вторник, 23.11.10

9:00, большой зал киноцентра «Родина»

Улыбки с индийскогго бездорожья, Индия

Ледяной скульптор, Швейцария

10:15, малый зал киноцентра «Родина»

Бутан — поиск счастья, Словакия

Янтарная лихорадка, Украина

Место преступления — дикая природа, Великобритани

12:30, большой зал киноцентра «Родина»

Пластик и стекло, Франция155 миля, Южная Корея

Да здравствует кризис!, РумынияID, Сербия

Дикая Россия — Арктика, Германия

15:00, малый зал киноцентра «Родина»

RAK – дерево жизни, ОАЭ, NY Alesund, Норвегия

Запад на востоке, Босния и Герцеговина

Каждый градус имеет значение, Дания

Среда, 24.11.10

9:00, большой залк иноцентра «Родина»

New Tiengmeten, Нидерланды

10:15, малый зал киноцентра «Родина»

Архитекторы перемен, Франция/Канада

Фьорд, Норвегия

Бабушка, Италия

12:30, большой зал киноцентра «Родина»

Укуку — Человек медведь, Перу

Поросячье счастье, Латвия

Черепашья одиссея, Австралия

15:00, малый зал киноцентра «Родина»

Заводская жизнь, Россия

Следующий укус, Бразилия

Платя цену, Мексика

Четверг, 25.11.10

9:00, большой зал киноцентра «Родина»

Как продать небо и тепло земли, Сербия

Свободный полет, Россия

Мусорный отель, Германия

10:40, большой зал киноцентра «Родина»

Африка Серенити, Венгрия

Одуванчик: двуокись углерода — Газ под давлением, Германия

Метаморфозы бабочек, Франция

Соседи, Беларусь

Гена, ты не прав!, Беларусь

Лес — королевство теней, Германия

12:30, малый зал киноцентра «Родина»

Тишина, пожалуйста, Иран

Доморощенная революция, СШАГМО — прогресс или катастрофа?, Беларусь

Нимбус, Тайвань

14:35, малый зал киноцентра «Родина»

Энергетические растения помогают защите климата, Польша

Миссия выполнима, Германия