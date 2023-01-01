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Горящие пальмы
Горящие пальмы, 2010: актеры и роли
Burning Palms
Горящие пальмы
2010 / США
Трейлер
5.4
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Горящие пальмы, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристофер Лэндон
Christopher Landon
В ролях
Зои Салдана
Zoe Saldana
Лэйк Белл
Lake Bell
Розамунд Пайк
Rosamund Pike
Паз Вега
Paz Vega
Ник Стал
Nick Stahl
Шеннен Доэрти
Shannen Doherty
Роберт Хоффман
Robert Hoffman
Джэми Чунг
Коллин Кэмп
Colleen Camp
Дилан МакДермотт
Dylan McDermott
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