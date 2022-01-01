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Доктрина шока Доктрина шока
Киноафиша Фильмы Доктрина шока Доктрина шока, 2009: актеры и роли
The Shock Doctrine Доктрина шока 2009 / Великобритания
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Доктрина шока, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мат Уайткросс Майкл Уинтерботтом Майкл Уинтерботтом Michael Winterbottom
В ролях
Киран О`Брайэн Наоми Клейн Denise Robins Дональд О. Хебб Джанин Уард Janine Huard Милтон Фридман Milton Friedman Джозеф Блэр Joseph Blair Элиза Токарь Elisa Tokar Хэрлан Улман Пол Бремер Paul Bremer
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