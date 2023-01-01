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Скелеты Скелеты
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Skeletons Скелеты 2010 / Великобритания
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Награды и номинации фильма Скелеты

Вся информация о фильме
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Награда Карла Формана за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
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2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
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2023, США, боевик, приключения
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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