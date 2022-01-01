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Целитель Адамс Целитель Адамс
Киноафиша Фильмы Целитель Адамс Целитель Адамс, 1998: актеры и роли
Patch Adams Целитель Адамс 1998 / США
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Целитель Адамс, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Том Шэдьяк Том Шэдьяк Tom Shadyac
В ролях
Робин Уильямс Робин Уильямс Robin Williams Дэниэл Лондон Daniel London Моника Поттер Monica Potter Филип Сеймур Хоффман Филип Сеймур Хоффман Philip Seymour Hoffman Боб Гантон Боб Гантон Bob Gunton
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Забытое чудо
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