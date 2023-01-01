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Полночь в саду добра и зла
Полночь в саду добра и зла, 1997: актеры и роли
Midnight In The Garden Of Good And Evil
Полночь в саду добра и зла
1997 / США
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Полночь в саду добра и зла, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Клинт Иствуд
Clint Eastwood
В ролях
Джон Кьюсак
John Cusack
Кевин Спейси
Kevin Spacey
Джек Томпсон
Jack Thompson
Джуд Лоу
Jude Law
Элисон Итсвуд
Пол Хипп
Paul Hipp
Леди Шабли
Энн Хейни
Anne Haney
Ирма П. Холл
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Переводчик
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