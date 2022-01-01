Наша рецензия

Как-то в зале, в час угрюмый, полный тягостною думой, пред экраном с фильмом «Ворон» я склонялся в полусне, грезам странным отдавался, – вдруг неясный звук раздался, будто кто-то постучался – постучался в мозг ко мне. «Это, верно, – прошептал я, – Джеймс в киношной трескотне, Джеймс стучится в мозг ко мне». Ясно помню: ожиданье… Кинокритиков рыданья… На экране очертанья тускло тлеющих теней… О, как жаждал я просвета, как я тщетно ждал ответа на страданье без привета, на вопрос о ней, о ней – об…