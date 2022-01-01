|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Main Title (Remembering)
|Cliff Eidelman
|2:45
|2
|Spring
|Cliff Eidelman
|1:56
|3
|New York
|Cliff Eidelman
|1:16
|4
|Journey Back Home
|Cliff Eidelman
|1:47
|5
|Suspicion
|Cliff Eidelman
|1:28
|6
|A Christmas Wish
|Cliff Eidelman
|2:22
|7
|One True Thing
|Cliff Eidelman
|2:21
|8
|Halloween Carnival
|Cliff Eidelman
|1:46
|9
|Mom
|Cliff Eidelman
|1:11
|10
|Press Conference
|Cliff Eidelman
|1:04
|11
|Comeback Inn
|Cliff Eidelman
|3:32
|12
|Awakening
|Cliff Eidelman
|1:26
|13
|Passing Away
|Cliff Eidelman
|2:01
|14
|Love
|Cliff Eidelman
|2:11
|15
|A Passage of Time
|Cliff Eidelman
|1:13
|16
|Reconciliation
|Cliff Eidelman
|4:14