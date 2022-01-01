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Карта человеческого сердца Карта человеческого сердца
Киноафиша Фильмы Карта человеческого сердца Карта человеческого сердца, 1992: актеры и роли
Map of the Human Heart Карта человеческого сердца 1992 / Канада / Франция / Великобритания / Австралия
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Карта человеческого сердца, 1992: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Винсент Уорд Vincent Ward
В ролях
Джейсон Скотт Ли Джейсон Скотт Ли Jason Scott Lee Анн Парийо Anne Parillaud Патрик Бергин Patrick Bergin Джон Кьюсак Джон Кьюсак John Cusack Жанна Моро Jeanne Moreau Джерри Снелл Jerry Snell
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