Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Полуночный экспресс Полуночный экспресс
Киноафиша Фильмы Полуночный экспресс Полуночный экспресс, 1978: актеры и роли
Midnight Express Полуночный экспресс 1978 / США / Великобритания
8.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Полуночный экспресс, 1978: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алан Паркер Алан Паркер Alan Parker
В ролях
Брэд Дэвис Brad Davis Джон Херт Джон Херт John Hurt Рэнди Куэйд Randy Quaid Боб Хопкинс Bobb Hopkins Айрин Миракл Irene Miracle Майк Келлин Mike Kellin Пол Л. Смит Paul L. Smith Майкл Яннатос Норберт Вайссер Norbert Weisser Паоло Боначелли Paolo Bonacelli
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Приложение киноафиши