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Полуночный экспресс
Полуночный экспресс, 1978: актеры и роли
Midnight Express
Полуночный экспресс
1978 / США / Великобритания
8.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Полуночный экспресс, 1978: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алан Паркер
Alan Parker
В ролях
Брэд Дэвис
Brad Davis
Джон Херт
John Hurt
Рэнди Куэйд
Randy Quaid
Боб Хопкинс
Bobb Hopkins
Айрин Миракл
Irene Miracle
Майк Келлин
Mike Kellin
Пол Л. Смит
Paul L. Smith
Майкл Яннатос
Норберт Вайссер
Norbert Weisser
Паоло Боначелли
Paolo Bonacelli
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