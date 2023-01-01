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Создатели тени
Создатели тени, 1989: актеры и роли
Fat Man and Little Boy
Создатели тени
1989 / США
6.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Создатели тени, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роланд Жоффе
В ролях
Пол Ньюман
Paul Newman
Дуайт Шульц
Dwight Schultz
Джон Кьюсак
John Cusack
Лора Дерн
Laura Dern
Рон Фрэзиер
Наташа Ричардсон
Natasha Richardson
Бонни Беделиа
Bonnie Bedelia
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Переводчик
Рецензия
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