Страна США

Продолжительность 1 час 40 минут

Год выпуска 1985

Премьера в мире 25 сентября 1985

MPAA PG

Бюджет $8 000 000

Сборы в мире $9 708 373

Производство Walt Disney Pictures, Silver Screen Partners II

Другие названия

The Journey of Natty Gann, Natty Gann, Die Abenteuer der Natty Gann, Viagem Clandestina, Babamı Arıyorum, Calatoria lui Natty Gann, Cesta Natty Gannovej, De avontuurlijke reis van Natty Gann, Die Reise von Natty Gann, El viaje de Natty Gann, Ha-Massa Shel Natty Gann, Il viaggio di Natty Gann, Kulkurityttö ja villikoira, Natty Gann och varghunden, Natty Gann utazása, Natty Ganns Reise ins Abenteuer, Natty Gunn's Journey, Natty Story, Natty y el lobo, Podróż Natty Gann, Post 5PM Natty Gann, Putovanje Natty Gann, To ateleioto taxidi, Το ατελείωτο ταξίδι, Το ταξίδι της Νάττυ Γκανν, Путешествие Нэтти Ганн, नटी गैन की यात्रा, ナティ物語, 狼女傳奇