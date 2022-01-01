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Жена священника Жена священника
Киноафиша Фильмы Жена священника Жена священника, 1996: актеры и роли
The Preacher`s Wife Жена священника 1996 / США
5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Жена священника, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пенни Маршалл Пенни Маршалл Penny Marshall
В ролях
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон Denzel Washington Уитни Хьюстон Уитни Хьюстон Whitney Houston Грегори Хайнс Грегори Хайнс Gregory Hines Дженифер Льюис Дженифер Льюис Jenifer Lewis Лайонел Ричи Lionel Richie
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