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Киноафиша Фильмы Абсолютно точно Абсолютно точно, 1985: актеры и роли
The Sure Thing Абсолютно точно 1985 / США
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Абсолютно точно, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Райнер Роб Райнер Rob Reiner
В ролях
Джон Кьюсак Джон Кьюсак John Cusack Дафна Зунига Daphne Zuniga Энтони Эдврадс Бойд Гейнс Boyd Gaines Тим Роббинс Тим Роббинс Tim Robbins Лиза Джейн Перски Lisa Jane Persky Николеnn Шеридан Марсия Кристи Роберт Энтони Маркуччи Robert Anthony Marcucci Вивека Линдфорс Viveca Lindfors
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