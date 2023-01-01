Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Джеймс и гигантский персик
Фильмы похожие на Джеймс и гигантский персик
James And The Giant Peach
Джеймс и гигантский персик
1996 / США / Великобритания
7.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Джеймс и гигантский персик
Вся информация о мультфильме
Коралина в стране кошмаров
ужасы, сказка, семейный, анимация
2009, США
6.0
Чарли и шоколадная фабрика
приключения, сказка, комедия, семейный
2005, США
7.0
Кошмар перед Рождеством
семейный, фэнтези, мюзикл, анимация
1993, США
7.0
Франкенвини
фантастика, ужасы, комедия, анимация
2012, США
6.0
Паранорман или как приручить зомби 3D
фэнтези, анимация, ужасы, комедия, приключения
2012, США
6.0
Дом-монстр
мистика, анимация, семейный
2006, США
7.0
Труп невесты
анимация, сказка
2005, США
8.0
Миллионы
семейный, фэнтези, комедия
2004, Великобритания
6.0
Любимец учителя
приключения, анимация, комедия
2004, США
5.0
Осмосис Джонс
боевик, приключения, анимация
2001, США
7.0
Побег из курятника
анимация, комедия, семейный
2000, Великобритания
7.0
Волшебный пудинг
семейный
2000, Австралия
6.0
Воришки
семейный, комедия, сказка
1997, США / Великобритания
7.0
Каникулы Гуфи
семейный, приключения, анимация
1995, США
7.0
Ведьмы
семейный, фэнтези, ужасы
1990, Великобритания
6.0
Большой и дружелюбный великан
фэнтези, семейный, анимация
1989, Великобритания
6.0
Земля до начала времен
приключения, семейный, анимация
1988, США / Ирландия
6.0
Кто подставил кролика Роджера
криминал, мистика, анимация, фантастика, семейный, комедия
1988, США
8.0
Моя школа тонет в море
анимация
2016, США
6.0
Чудо на 34-й улице
фэнтези
1994, США
6.0
Гарри Поттер и узник Азкабана
приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
8.0
Уэнделл и Уайлд
анимация, комедия, ужасы
2022, США
5.0
Обезьянья кость
мелодрама, комедия, анимация, фэнтези
2001, США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Еще один сердцеед: в Сети нашлось единственное фото брата Аверина
В сто раз лучше Шурыгиной: какую красотку отхватил Семенов после выхода из тюрьмы
Над этой малышкой все детство издевались: теперь нет никого успешнее (фото)
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
Тест: кто вы из героев известных мультфильмов?
После ухода матери: все семейство Стриженова вздохнуло с облегчением
Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
Как бы сейчас выглядели Мымра и Новосельцев? Не пара, а загляденье
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить