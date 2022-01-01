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Джеймс и гигантский персик Джеймс и гигантский персик
Киноафиша Фильмы Джеймс и гигантский персик Джеймс и гигантский персик, 1996: актеры и роли
James And The Giant Peach Джеймс и гигантский персик 1996 / США / Великобритания
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Джеймс и гигантский персик, 1996: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Генри Селик Henry Selick
В ролях
Саймон Кэллоу Саймон Кэллоу Simon Callow Ричард Дрейфусс Ричард Дрейфусс Richard Dreyfuss Джейн Ливз Jane Leeves Джоанна Ламли Джоанна Ламли Joanna Lumley Мириам Марголис Пит Постлетуэйт Pete Postlethwaite Сьюзен Сарандон Сьюзен Сарандон Susan Sarandon
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