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Фрэнки и Элис Фрэнки и Элис
Киноафиша Фильмы Фрэнки и Элис Награды и номинации фильма Фрэнки и Элис
Frankie and Alice Фрэнки и Элис 2010 / Канада
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Награды и номинации фильма Фрэнки и Элис

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
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