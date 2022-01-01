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Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков
Киноафиша Фильмы Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков, 1924: актеры и роли
Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков 1924 / СССР
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков, 1924: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лев Кулешов Lev Kuleshov
В ролях
Александра Хохлова Борис Барнет Борис Барнет Петр Галаджев Андрей Горчилин Сергей Комаров Леонид Оболенский Порфирий Подобед Всеволод Пудовкин Vsevolod Pudovkin Владимир Фогель
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