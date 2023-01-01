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Ох уж эта наука! Ох уж эта наука!
Киноафиша Фильмы Ох уж эта наука! Ох уж эта наука!, 1985: актеры и роли
Weird Science Ох уж эта наука! 1985 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Ох уж эта наука!, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Хьюз John Hughes
В ролях
Энтони Майкл Холл Энтони Майкл Холл Anthony Michael Hall Келли ЛеБрок Келли ЛеБрок Kelly LeBrock Роберт Дауни-младший Роберт Дауни-младший Robert Downey Jr. Бритт Лич Britt Leach Билл Пэкстон Билл Пэкстон Bill Paxton Майкл Берриман Майкл Берриман Michael Berryman
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