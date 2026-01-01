Меню
Почтальон
Награды и номинации фильма Почтальон
Награды и номинации фильма Почтальон 1994
Оскар 1996
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
David Lean Award for Direction
Победитель
Anthony Asquith Award for Film Music
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
