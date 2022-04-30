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Три цвета: красный
Отзывы о фильме «Три цвета: красный»
Trois couleurs: Rouge
Три цвета: красный
1994 / Франция / Швейцария / Польша
Трейлер
8.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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User
30 апреля 2022, 23:21
Оценка
Очень атмосферный фильм. Музыка огонь. Жюльет Бинош шикарна
30 апреля 2022, 23:21
0
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User
30 апреля 2022, 23:23
в ответ на сообщение
User от 30 апреля 2022, 23:21
Оценка
Комментарий к фильму Синий цвет) оштблась
30 апреля 2022, 23:23
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