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Три цвета: красный Три цвета: красный
Киноафиша Фильмы Три цвета: красный Отзывы о фильме «Три цвета: красный»
Trois couleurs: Rouge Три цвета: красный 1994 / Франция / Швейцария / Польша
8.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Отзывы о фильме «Три цвета: красный»

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User 30 апреля 2022, 23:21
Оценка
Очень атмосферный фильм. Музыка огонь. Жюльет Бинош шикарна
30 апреля 2022, 23:21 Ответить
User 30 апреля 2022, 23:23
в ответ на сообщение User от 30 апреля 2022, 23:21
Оценка
Комментарий к фильму Синий цвет) оштблась
30 апреля 2022, 23:23 Ответить
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