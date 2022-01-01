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Туфелька и роза
Туфелька и роза, 1977: актеры и роли
The Slipper and the Rose: The Story of Cinderella
Туфелька и роза
1977 / Великобритания
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Туфелька и роза, 1977: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Форбс
Bryan Forbes
В ролях
Ричард Чемберлен
Richard Chamberlain
Джемма Крэвен
Gemma Craven
Аннетт Кросби
Annette Crosbie
Эдит Эванс
Кристофер Гейбл
Christopher Gable
Майкл Хордерн
Маргарет Локвуд
Margaret Lockwood
Кеннет Мор
Kenneth More
Джулиан Орхард
Julian Orchard
Лэлли Бауэрс
Lally Bowers
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