Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мармадюк" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Плохой робот Плохой робот
Киноафиша Фильмы Плохой робот Плохой робот, 2011: актеры и роли
BlinkyTM Плохой робот 2011 / США / Ирландия
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Плохой робот, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рори Робинсон
В ролях
Макс Рекордс Max Records Дженни Фонтана Jennie Fontana Джеймс Нардини James Nardini Кэролайн Рич Корбин Тимбрук Corbin Timbrook Скоти Коллинз Skoti Collins Джо Чайлдз Мелисса Ли Melissa Lee Анталь Калик Бенни Шелтон Benny Shelton
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Kinoafisha.info App