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Смоки и Бандит
Смоки и Бандит, 1977: актеры и роли
Smokey and the Bandit
Смоки и Бандит
1977 / США
7.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Смоки и Бандит, 1977: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хэл Нидэм
Hal Needham
В ролях
Берт Рейнольдс
Burt Reynolds
Салли Филд
Sally Field
Джерри Рид
Jerry Reed
Майк Генри
Mike Henry
Пол Уильямс
Paul Williams
Пэт МакКормик
Pat McCormick
Джеки Глисон
Jackie Gleason
Джордж Рейнольдс
George Reynolds
Макон МакКалман
Macon McCalman
Линда МакКлюр
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