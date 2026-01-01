Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Телевикторина 1994

Оскар 1995 Оскар 1995
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1995 Золотой глобус 1995
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995 Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
