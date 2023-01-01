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Киноафиша Фильмы 4 льва 4 льва, 2010: актеры и роли
Four Lions 4 льва 2010 / Великобритания
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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4 льва, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристофер Моррис Кристофер Моррис Christopher Morris
В ролях
Риз Ахмед Риз Ахмед Riz Ahmed Адиль Ахтар Адиль Ахтар Adeel Akhtar Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch Джулия Дэвис Даррен Бойд Даррен Бойд Darren Boyd
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Переводчик
Переводчик
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